بعد الاغتيالات في البصرة.. تظاهرات ومطالب بإقالة

2020/08/23 | 23:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير بمشاركة العشرات من مختلف المناطق، شهدت محافظة البصرة، تظاهرة للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن الجهات التي تقف وراء عمليات اغتيال الناشطين، فضلًا عن التأكيد على إقالة المحافظ أسعد العيداني الذي يعتبرونه "مقربًا" من الفصائل المسلحة، المناهضة للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر.

قال متظاهر من البصرة إن الأحداث الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة وأدت إلى مقتل أثنين من أهم الناشطين في البصرة يتحملها أسعد العيداني

متظاهرون رددوا شعارات مناهضة للعيداني، والأحزاب السياسية التي تفرض سطوتها على المحافظة، فيما اتهموها بـ"الوقوف وراء عمليات اغتيال الناشطين، وآخرها اغتيال الناشط تحسين الخفاجي، والدكتورة ريهام اليعقوب".

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وعلى الرغم من التعهدات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته يوم السبت 22 أغسطس/آب، إلى محافظة البصرة، بالكشف عن القتلة والعصابات التي تحاول العبث في أمن البصرة، إلا أن متظاهرين من البصرة شككوا في جدية الكاظمي الذي تعهد أيضًا، باعتقال وبتقديم قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي إلى القضاء، لكن لم يحدث هذا الأمر حتى بعد مرور أكثر من شهر على مقتله بالقرب من منزله في منطقة زيونة وسط العاصمة بغداد.

يقول المتظاهر البصري، علاء عباس لـ"ألترا عراق"، إن "الأحداث الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة وأدت إلى مقتل أثنين من أهم الناشطين في البصرة يتحملها أسعد العيداني باعتباره المسؤول الأول عن ملف الأمن في المحافظة".

وأضاف أن "زيارة الكاظمي إلى البصرة لن تكن مجدية ما لم يعمل على تغيير القيادات العسكرية المقربة من الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية التي تتحكم في حياة البصريين"، مؤكدًا أن "مطلبنا الأساسي هو إقالة المحافظ الحليف لعصابات القتل والفصائل المسلحة، والكشف عن قتلة جميع المتظاهرين والناشطين منذ الأول من تشرين ولغاية اليوم".

وفي مقطع فيديو اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد السلام المالكي، محافظ البصرة بـ"سرقة أموال البصرة وقتل متظاهرين تشرين البالغ عددهم أكثر من 97 متظاهرًا"، مطالبًا إياه بـ"تقديم استقالته قبل فوات الأوان".

قال النائب عبد السلام المالكي إن أسعد العيداني مسؤول عن مقتل أكثر من 97 متظاهرًا

يشار إلى أن بغداد والمحافظات الأخرى شهدت منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عمليات اغتيالات واسعة طالت عشرات الناشطين والمحللين.

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