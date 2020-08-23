الهيأة التطبيعية تفاوض وكيل كاتانيتش

2020/08/23 | 23:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اجرت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اجتماعا مع وكيل أعمال مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش لمناقشة موضوع تجديد عقد المدرب .

وذكر بيان مقتضب للهيأة التطبيعية تلقته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاحد انه" تم خلال الاجتماع الاتفاق على حضور وكيل أعمال المدرب الى محافظة اربيل خلال الايام المقبلة لإكمال المفاوضات على كل الامور المتعلقة بعقد المدرب " .

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