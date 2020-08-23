ترجيحات بإلغاء القمة الثلاثية بين العراق والاردن ومصر..لهذا السبب!

2020/08/23 | 23:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رجح عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري ، الأحد، إلغاء القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، بسبب تسجيل إصابات بين وفد عراقي في عمان.

وقال الشمري في تغريدة على تويتر تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي " اليوم (23 اب 2020) ، إن معلومات مؤكدة تتحدث عن احتمالية الغاء القمة الثلاثية في الاردن، وتأجيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف أن ذلك يعود إلى اكتشاف إصابة وزير الاتصالات العراقي والوفد المرافق بوباء كورونا عند وصولهم الى عمان اليوم مما ادى الى حجرهم مع وزير الاتصالات الاردني والسفير العراقي وموظفي السفارة المستقبلين لهم.

ومن المقرر أن تعقد قمة ثلاثية في وقت لاحق الأسبوع الجاري بين الكاظمي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عمان.

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