الداخلية بصدد اتخاذ اجراءات قانونية مشددة ضد عناصر محسوبة على المتظاهرين

2020/08/23 | 23:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

توعدت وزارة الداخلية، الاحد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الذين ينفذون الأعمال التخريبية من المحسوبين على المتظاهرين.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (23 آب 2020)، انها "تجدد التأكيد على أن التظاهر السلمي لأبناء شعبنا الكريم القائم على أسس سلمية وقانونية حق مكفول دستوريا وظاهرة حضارية تسهم في المطالبة بالحقوق المشروعة لشرائح مجتمعنا كافة".

وأضاف البيان، "الا ان الوزارة وفي الوقت الذي تحرص فيه على أمن المتظاهرين وحمايتهم باعتبار ذلك واجب من واجباتها القانونية، فإنها حريصة وبنفس الدرجة على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وعلى أساس ذلك فإن الداخلية ترفض كل الممارسات غير القانونية التي يقوم بها عدد من العناصر المحسوبة على المتظاهرين من اعتداء على المنشأت الخاصة والعامة وعلى الابنية والمقرات الرسمية واعاقة سير الحياة الطبيعية".

وأكدت الوزارة في بيانها بانها "ستتحذ كافة الإجراءات القانونية الأصولية بحق الذين ينفذون هذه الأعمال التخريبية التي لا تخدم إلا أجندات ومصالح بعيدة كل البعد عن تطلعات شعبنا وحقوقه المشروعة".

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