حقوق الانسان تدعو المتظاهرين في كردستان الى الالتزام بضوابط التظاهر السلمي

2020/08/23 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

دعت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاحد، المتظاهرين في اقليم كردستان الى الالتزام بضوابط التظاهر السلمي.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تابعت بقلق تظاهرات إقليم كردستان وتبدي إسفها البالغ لما صاحبها من احداث وخصوصا المصادمات التي حدثت وكانت نتائجها سقوط العديد من الجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية ، فضلا عن حالات حرق الابنية وإلحاق الأضرار بالمممتلكات العامة وإتلاف للمستندات الرسمية".

واضافت انه "في الوقت الذي تؤكد فيه على حق التظاهر السلمي وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي والقوانين ذات الصلة ، فإنها تطالب حكومة الإقليم النظر بمطالب المتظاهرين المشروعة ، والعمل على إيجاد حوار مشترك والوصول معهم للاستجابة للمطالب المنادية بالقضاء على البطالة وصرف رواتب الموظفين وتحسين المستوى المعاشي".

وأكدت، على "القوات الامنية في اقليم كردستان باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس وحماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم من أي اعتداء أو انتهاك للحقوق".

ودعت المفوضية، المتظاهرين الى "الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالتظاهر السلمي وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع القوات الامنية والابتعاد عن اي صدامات معها للحفاظ على سلامة أمن الإقليم و المواطنين".

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