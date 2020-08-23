وزير عراقي يهدد قمة عمان بالتأجيل.. أهم احداث هذا اليوم في خبر واحد

2020/08/23 | 23:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري، الاحد، عن احتمالية تأجيل او الغاء عقد القمة الثلاثية في الادرن بعد اكتشاف اصابة وزير عراقي بفيروس كورونا في مطار عمان.





أدناه أهم احداث هذا اليوم:

اصابة وزير عراقي بكورونا قد تؤجل القمة الثلاثة في الاردن (التفاصيل)

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحدد "أسئلة صعبة لا تزال دون حل" مع امريكا (التفاصيل)

وزير الداخلية عثمان الغانمي من البصرة: ساعات على اعتقال القتلة..



ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الساعدي: باقون حتى عودة الأمن (التفاصيل)

الصحة تسجل 3291 إصابة جديدة بفيروس كورونا (التفاصيل)

الموقف الوبائي في العراق..



بغداد تتمسك بالصدارة ومعدل الشفاء يتجاوز الاصابات في البصرة (التفاصيل)

التحالف الدولي يسلم موقعه في معسكر التاجي للقوات العراقية (التفاصيل)

بالصور ..



انسحاب التحالف الدولي من قاعدة التاجي (التفاصيل)

رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني: التظاهرات السلمية حق مشروع وتدمير الممتلكات في حلبجة جريمة (التفاصيل)

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي يبحثان ضرورة حسم الدوائر الانتخابية والتحقيق بالاغتيالات (التفاصيل)

الداخلية: نرفض الممارسات غير القانونية التي يقوم بها محسوبين على المتظاهرين (التفاصيل)

بعد زيارة الكاظمي..



عمليات البصرة تصدر عدة قرارات لحفظ الأمن والمتظاهرين (التفاصيل)

شرطة البصرة تصدر توجيهات حازمة بعد تدهور الاوضاع فيها (التفاصيل)

النزاهة النيابية تتحرك نحو أموال الوزراء والمسؤولين (التفاصيل)

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون: الدوائر التي تدار بالوكالة لا تؤدي خدمتها الاساسية..



هذا هو الحل (التفاصيل)

انفجار عبوة ناسفة في كركوك (التفاصيل)

4 جرحى بانفجار استهدف موكبا حسينيا في كركوك (التفاصيل)

الإعلام الأمني: استهداف عجلة تابعة لشركات متعاقدة مع قوات التحالف بعبوة ناسفة في التاجي (التفاصيل)

القوات الامنية تجهض عملية ارهابية بكركوك (التفاصيل)

بلدية كربلاء تنهي تدابريها الوقائية لاستقبال مواكب المعزيين (التفاصيل)

التربية تفصح عن النتائج الأولية للإمتحانات التمهيدية وطريقة توزيعها (التفاصيل)

بالوثيقة..



التربية تخاطب المديريات العامة باستكمال اجراءات المحاضرين بشكل عاجل (التفاصيل)

بالوثيقة..



التعليم توجه بقرارات جديدة بشأن مناقشة طلبة الدراسات العليا (التفاصيل)

النقل: توجه لخفض تذاكر الخطوط الجوية ولن نسمح لهبوط أي طائرة ترفض دولها لطائراتنا (التفاصيل)

شرطة بغداد لـ{الفرات نيوز}: هكذا يتم التعامل مع المخمورين الذين يتم اعتقالهم (التفاصيل)

الزراعة النيابية تطالب بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من إيران (التفاصيل)

لجنة نيابية تطالب باعتماد المعدل التراكمي وتحذر الحكومة من {خطوة متهورة} تتحمل تداعياتها السلبية (التفاصيل)

وزارة المالية ترد على "معلومات مظللة" عن أتمتة الكمارك (التفاصيل)

النقل توقع محضر عقد مشترك مع التخطيط لتنفيذ مشروع قطار بغداد (التفاصيل)

اكثر من ثلاث مليارات ونصف أجمالي الإيرادات المتحققة ليوم أمس (التفاصيل)

الحكومة تبحث تنفيذ سد لإبعاد خطر الفيضان عن بغداد وإحياء 5 ملايين دونم (التفاصيل)

العراق يخطط لتعاون عسكري مع روسيا وتحديدا بهذا المجال (التفاصيل)

بالفيديو والارقام..



موزانات العراق تخلو من الحسابات الختامية وهدر بمليارات الدولارات (التفاصيل)

وفاة عميد متقاعد في الدفاع المدني بكورونا (التفاصيل)

اما الخبر الاكثر قراءة لهذا اليوم:

بعد الشم والتذوق..الأطباء يكشفون حاسة ثالثة تتأثر بكورونا (التفاصيل).

محمد المرسومي

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