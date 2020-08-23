حقوق الانسان: سقوط العديد من الجرحى في تظاهرات الاقليم ونتابع بقلق

2020/08/23 | 23:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز :كردستان} أشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، مساء اليوم الأحد، إنها تتابع بقلق تظاهرات إقليم كردستان وتبدي إسفها البالغ لما صاحبها من احداث أدت إلى سقوط العديد من الجرحى.وقالت المفوضية في بيانها، إنها "تتابع بقلق تظاهرات إقليم كردستان وتبدي إسفها البالغ لما صاحبها من احداث وخصوصا "المصادمات التي حدثت وكانت نتائجها سقوط العديد من الجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، فضلا" عن حالات حرق الابنية وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة وإتلاف للمستندات الرسمية.وذكرت، "وفي الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر السلمي وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي والقوانين ذات الصلة ، فإنها تطالب حكومة الإقليم النظر بمطالب المتظاهرين المشروعة ، والعمل على إيجاد حوار مشترك والوصول معهم للاستجابة للمطالب المنادية بالقضاء على البطالة وصرف رواتب الموظفين وتحسين المستوى المعاشي.وأكدت،" على القوات الامنية في اقليم كردستان باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس وحماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم من أي اعتداء أو انتهاك للحقوق" .ودعت، "في الوقت نفسه المتظاهرين الى الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالتظاهر السلمي وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع القوات الامنية والابتعاد عن اي صدامات معها للحفاظ على سلامة أمن الإقليم و المواطنين فيه".Hazem

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