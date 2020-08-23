افول القومية في كوردستان والطائفية في الوسط والجنوب - جلال الصباغ

2020/08/23 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ تشهد محافظات اقليم كردستان تظاهرات تقوم بها شرائح مختلفة من المجتمع وقد اخذت بالتوسع لتشمل مناطق واقضية مختلفة من الاقليم، حيث يخرج المئات من المحتجين بشكل شبه يومي مطالبين بتوفير الرواتب وفرص العمل داعين الى الخلاص من الاحزاب البوليسية التي تحكم هناك.



نفس اللغة التي تستخدمها السلطات في الوسط والجنوب تستخدم من قبل احزاب السلطة في كوردستان، حيث نسمع نفس المفردات من سياسي السلطة، والتي تتهم ......





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