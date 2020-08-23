فيروس كورونا.. برشلونة يعلن إصابة

2020/08/23 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة الاسباني يعلن إصابة لاعب وسطه الجديد البوسني ميراليم بيانيتش

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