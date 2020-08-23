2020/08/23 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفقة القرن حلقة عربية لتنفيذ المشروع الصهيوامريكي علي كاظم الرفيعي بدأت ملامح الاتصالات السرية بين عدد من قادة دول الخليج العربية والمسؤولين عن السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل تظهر في الساحة السياسية وتأخذ طابع العلنية وكانت الامارات العرابية المتحدة السباقة في هذا الاطار.لم يفاجأ المراقبون من العرب والاجانب بخطوة التطبيع بين الامارات […]

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