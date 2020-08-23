2020/08/23 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي وتظاهرات الكهرباء الأخيرة – لؤي الشقاقي تفجرت مثل كل عام تظاهرات العراقيين ضد سوء الخدمة والتجهيز للطاقة الكهربائية ، والاغلب يريد حل عاجل لها ولهم الحق ، انا هنا لن امدح ولن اذم بل ساضع حقائق واذكر وقائع عن المسؤولين والكهرباء ليس الا ، وابين ما لهم وما عليهم .ويكأن الكاظمي يملك حل […]

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