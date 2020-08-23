2020/08/23 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصفاة الناصرية الإستثماري نموذجاً صناعة تكرير النفط في تمويل الإقتصاد العراقي – محمود كامل كيطان يمتلك العراق احتياطي نفطي هائل يُقدر بـ 147 مليار برميل في عام 2019 جعله يحتل المرتبة الخامسة عالمياً علماً إنه كان يحتل المرتبة الثانية للاعوام من 1986الى 2008 حسب بيانات أوبك، ولكن سبب التراجع هو استمرار البلدان النفطية في عمليات […]

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