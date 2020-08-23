اكثر من 50 شابا في ميسان يتطوعون لتعفير وتعقيم المواكب والحسينيات خلال شهر محرم

2020/08/23 | 23:50 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / تطوع اكثر من 50 شابا من قضاء المجر الكبير التابع الى محافظة ميسان ، لتعقيم وتعفير المواكب والحسينيات في القضاء خلال شهر محرم ،رافعين شعار (للعراق ننتمي وبالحسين نقتدي)"./انتهى

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