2020/08/23 | 23:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل حالة وفاة لسيدة مسنة و 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الاردن اليوم 29 منها محلية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1609.وفي ذات السياق، أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم، أن بلاده تواجه موجة جديدة من فيروس كورونا، موضحا إن "وتيرة الإصابات بكورونا محليا أعلى مما كانت عليه سابقا".وقال في تصريحات صحفية أننا "نخوض نزالا طويلا مع كورونا وعلينا أن نستعد لآثاره الصحية والاقتصادية"، مشيرا الى ان حكومته لم تأل جهدا في نشر المعلومات المتعلقة بالإصابات، "وليس من حق أي شخص التصرف بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حالة وفاة و33 اصابة بفيروس كورونا بالاردن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل حالة وفاة و33 اصابة بفيروس كورونا بالاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).