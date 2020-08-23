هيئة فيدرالية أمريكية توافق على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لعلاج

2020/08/23 | 23:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وافقت الهيئة الفيدرالية للأغذية والأدوية في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد لعلاج المصابين بـ"كوفيد-19".والعلاج باستخدام بلازما النقاهة هو علاج تجريبي يستخدمه بعض الأطباء للأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19).ويحتوي دم الأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد-19" على أجسام مضادة للمرض، وهي بروتينات يستخدمها الجسم لمكافحة العدوى.ويسمى الدم المأخوذ من الأشخاص الذين تعافوا من المرض "بلازما النقاهة"، علما أن البلازما هي الجزء السائل من الدم.ويأمل الباحثون في إعطاء بلازما النقاهة للمصابين بـ"كوفيد-19 لتعزيز قدرتهم على مقاومة الفيروس.وقد تساعد هذه البلازما أيضا في منع تفاقم المرض والأعراض لدى الأشخاص المصابين بدرجة معتدلة من "كوفيد 19"./انتهى9

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