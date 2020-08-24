الشمري يعلن اصابة وزير الاتصالات بكورونا ومعلومات عن تأجيل القمة الثلاثية

2020/08/24 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، الاحد، عن اصابة وزير الاتصالات بفايروس كورونا، فيما اشار الى معلومات عن الغاء عقد القمة الثلاثية.

وقال الشمري في تغريدة على حسابه بتويتر وتابعتها السومرية نيوز، ان "معلومات مؤكدة تتحدث عن احتمالية الغاء القمة الثلاثية في الاردن و تأجيل زيارة مصطفى الكاظمي، بسبب اكتشاف اصابة وزير الاتصالات العراقي والوفد المرافق بوباء كورونا عند وصولهم الى عمان اليوم".

واضاف ان "ذلك دفع الى حج

رهم مع وزير الاتصالات الاردني والسفير العراقي وموظفي السفارة المستقبلين لهم".





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