حقوق الإنسان تصدر بيانا بشأن تظاهرات إقليم كوردستان وتؤكد مشروعية مطالبها

2020/08/24 | 00:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الاحد، حكومة إقليم كوردستان بالنظر في مطالب المتظاهرين المشروعة، والعمل على إيجاد حوار مشترك معهم، داعية القوات الامنية باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس وحماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم من أي اعتداء أو انتهاك للحقوق.

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (23 آب 2020)، انها "تابعت بقلق تظاهرات إقليم كردستان وتبدي إسفها البالغ لما صاحبها من احداث وخصوصا المصادمات التي حدثت وكانت نتائجها سقوط العديد من الجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، فضلا عن حالات حرق الابنية وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة وإتلاف للمستندات الرسمية".

وأضاف البيان، "وفي الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر السلمي وفقا لما نص عليه الدستور العراقي والقوانين ذات الصلة، فإنها تطالب حكومة الإقليم النظر بمطالب المتظاهرين المشروعة، والعمل على إيجاد حوار مشترك والوصول معهم للاستجابة للمطالب المنادية بالقضاء على البطالة وصرف رواتب الموظفين وتحسين المستوى المعاشي".

وأكدت المفوضية في بيانها ان "على القوات الامنية في اقليم كردستان باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس وحماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم من أي اعتداء أو انتهاك للحقوق".

كما دعت "المتظاهرين الى الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالتظاهر السلمي وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع القوات الامنية والابتعاد عن اي صدامات معها للحفاظ على سلامة أمن الإقليم والمواطنين فيه".

وتشهد عدد من مدن اقليم كوردستان، لليوم الثاني على التوالي تظاهرات احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية في الاقليم، مطالبين الحكومة بتوزيع الرواتب شهريا دون قطوعات، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحسين واقع الخدمات.

من جهتها تفرض القوات الامنية في محافظتي اربيل ودهوك، اجراءات مشددة بهدف منع المواطنين من الخروج في التظاهرات المطالبة بالاصلاح واستقالة حكومة الاقليم، في ضل الاوضاع "المزرية" التي تعيشها مدن اقليم كوردستان.

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