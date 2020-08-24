بعد تحليله في فرنسا..ايران تكشف محتوى الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

2020/08/24 | 00:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، الأحد، للمرة الأولى عن محتوى الصندوق الأسود للطائرة الذي تم إرساله إلى فرنسا لتحليله.

وقال، توراج دهقاني زنقنة، إن جهاز التسجيل في قمرة القيادة سجل محادثة بين الطيار ومساعده وأحد المرشدين بين الانفجارين.

وأضاف وفق ما نقل عنه موقع التلفزيون الايراني الرسمي "حتى الثانية 19 بعد انفجار الصاروخ الأول بالقرب من الطائرة، لاحظ (الطياران) ظروفا غير طبيعية وكانا مسيطرين على الطائرة حتى اللحظة الأخيرة".

وتابع زنقنة "المدرب أشار الى أن الطائرة تعاني مشكلة إلكترونية وأن الطاقة المساعدة تم تفعيلها".

ولفت إلى أنه "تم إخطار قائدي الطائرة بأن المحركين لا يزالان يعملان"، وفق ما أوردته فرانس برس.

وأوضح أن الصندوق الأسود توقف عن العمل بعد 19 ثانية من الانفجار الأول، ما يجعل من المستحيل استعادة البيانات الخاصة بتأثيرات الصاروخ الثاني.

وقال زنقنة إن تحليل "تأثير الصاروخ الثاني لا يمكن الحصول عليه من الصندوق الأسود".

وإيران التي لا تملك وسيلة لفك تشفير الصناديق السوداء وافقت على إرسال صندوق الطائرة الأوكرانية إلى فرنسا لتحليله في منتصف يوليو، بعد نحو ستة أشهر من الكارثة.

وتحطمت الطائرة (الرحلة 752) التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران الرئيسي في 8 يناير.





واعترفت إيران بعد أيام بأن قواتها أسقطت طائرة البوينغ 737-800 المتجهة إلى كييف من طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.





وكانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى آنذاك تحسبا لرد الولايات المتحدة على ضربات صاروخية إيرانية قبل ساعات استهدفت جنودا أميركيين متمركزين في العراق.

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