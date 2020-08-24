كتلة حارة قادمة للعراق.. وهذا موعد ذروتها

2020/08/24 | 00:03 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} رصدت الانواء الجوية، الاحد، قدوم كتلة حارة الى العراق من شمال افريقيا.





وقال عطية في صفحته على {الفيسبوك} ان" تطورات حالة الطقس تشير الى اجواء صيفية اعتيادية خلال الايام المقبلة".

واشار الى" ارتفاع متوقع تدريجي بدرجات الحرارة يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين بشكل متصاعد لتبلغ الحرارة ذروتها نهاية الشهر وبداية الشهر المقبل".

واوضح عطية" حيث متوقع اندفاع كتلة حارة من شمال افريقيا وشرق المتوسط على منطقتنا".

واضاف ان" الرياح في مدن الجنوب والفرات الاوسط هذه الليلة تكون متقلبة وتبدأ بالتحول التدريجي نهار الاثنين الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتقل معها نسب الرطوبة، فيما تستمر الرياح في غرب البلاد غدا الاثنين شمالية غربية معتدلة السرعة".

وتابع عطية" اما في العاصمة بغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى تكون الرياح متقلبة الاتجاه ساكنة احيانا تتحول تدريجيا نهار الاثنين الى شمالية غربية خفيفة السرعة"، منوها الى ان" الريياح في مدن السليمانية ودهوك وكركوك واربيل تكون خلال نهار الاثنبن ساكنة الى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة".

وتوقع عطية في ختام حديثه" زخات من الامطار شمال مدينة اربيل نهار او مساء يوم غد الاثنين".

وفاء الفتلاوي

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