رئيس مجلس النواب يؤكد على أهمية أن تأخذ الحكومة دورها في حفظ هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها

2020/08/24 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على أهمية أن تأخذ الحكومة دورها بحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، والعمل على حصر السلاح وبسط الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى، الأحد، رئيس التجمع المدني للإصلاح – (عمل) سليم الجبوري”، مبينا ان “اللقاء، بحث تطورات الشأن السياسي في العراق، وتعزيز دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، وضرورة أن تتحمَّل القوى السياسية مسؤولياتها لإقرار القوانين المهمة”.

وفيما يخص الانتخابات، أكد اللقاء، بحسب البيان، على “الإسراع بإقرار النسخة النهائية من قانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوَّت عليه مجلس النواب، وذلك باستكمال جدول الدوائر الانتخابية، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء انتخابات في أجواء مستقرة تلبي طموح المواطن وتعبِّر عن إرادته، فضلاً عن ضرورة المضي بتشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وتابع البيان، “كما بحث اللقاء أهمية أن تأخذ الحكومة دورها بحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، والعمل على حصر السلاح وبسط الأمن والاستقرار في البلاد، ودعوة الحكومة إلى التحقيق بحوادث الاغتيالات وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة”.

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