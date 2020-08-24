2020/08/24 | 00:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن عضو كتلة الفتح النيابية النائب حامد الموسوي ، إن وزير العلوم والتكنلوجيا نبيل عبد الصاحب قام بعزل مدير دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيماوية والبيولوجية والحربية في وزارة العلوم لوجود شبهات فساد كبيرة .وقال الموسوي في بيان صحفي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عزل مدير دائرة معالجة المخلفات الكيماوية بسبب شبهات فساد first appeared on وكالة الصحافة المستقلة.

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