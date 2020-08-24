مقتل شخص وجرح سبعة آخرين بشجار مسلح في ذي قار

2020/08/24 | 00:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر امني ، اليوم الاحد ، بمقتل شخص وجرح سبعة اخرين بشجار مسلح في قضاء كرمة بني سعيد في محافظة ذي قار .وذكر المصدر ان ” شجارا بين اشخاص في قضاء كرمة بني سعيد تطور الى استخدام اسحلة نارية ، تسبب بمقتل شخص واصابة سبعة اخرين “.ولفت الى ان ” […]

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