2020/08/24 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايرن ميونخ بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في التاريخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللقب السادس.. بايرن ميونخ بطلا لدوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللقب السادس.. بايرن ميونخ بطلا لدوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).