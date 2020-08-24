وزير النفط يطلق تصريحاً بشأن الغاز .. انتظروا عام 2025!

2020/08/24 | 00:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير النفط احسان عبدالجبار، أن زيارة الوفد العراقي إلى الولايات المتحدة، كانت مثمرة من الناحية الاقتصادية.



وأضاف عبدالجبار، خلال مشاركة في برنامج العاشرة، الذي يقدمه الزميل كريم حمادي وتابعه "ناس" (23 آب 2020) أن "زيارتنا إلى واشنطن من الناحية الاقتصادية كانت جيدة جداً"، مشيراً إلى أن "النقاش مع بعض الشركات الأمريكية استمر لسنتين".

وبشأن قدرة العراق الإنتاجية، أكد أن "العراق يستطيع في الوقت الحالي إنتاج (5) ملايين برميل يومياً، وبالإمكان الوصول إلى إنتاج 7 ملايين برميل يومياً عند العام 2025".

وأضاف أنه "يجب أن يفكر العراق منذ الآن في الطاقة البديلة، إذ أنه في عام 2030 ستكون هناك طاقة بديلة تقلل الطلب على النفط".

ولفت إلى أن "عقود التراخيص حافظت على موقع العراق ثانياً في أوبك، وهي تتضمن إيجابيات وسلبيات".

وعن التعاقدات الأخيرة مع الشركات الأجنبية، أكد عبدالجبار، "تعاقد العراق مع شركة شيفرون سيجعل العراق في مقدمة الدول بالطاقة، حيث نخطط لإنتاج مليون برميل يومياً في ذي قار، وسيتم تأهيل الشباب العاطلين في ذي قار وتدريبهم خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وتابع، أن "80 % من مشاريع الغاز في طريقها للإنجاز، ولن يستورد العراق الغاز في عام 2025، كما لن نشهد غازاً محترقاً في العراق خلال عام 2025".

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