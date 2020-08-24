2020/08/24 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسيير خطوط نقل منتظمة بين مناطق بغداد والمطار الدولي بغداد – قصي منذر اعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، مباشرة حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بتسسير خطوطها المنتظمة الخاصة بنقل المسافرين من المناطق الحيوية وسط العاصمة باتجاه مطار الدولي وبالعكس خدمة للمسافرين وكذلك العاملين في الطيران المدني .ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن […]

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