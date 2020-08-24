الحدودية: إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورةالحدودية: إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة

2020/08/24 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تنفذ أمر قبض وتحرٍّ بحق رئيسي استثمار كركوك الحدودية: إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة بغداد – الزمان تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية)واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية. […]

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