2020/08/24 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستجديالوجية ..ظاهرة ام قاهرة؟ – حسين الذكر التسول هو استجداء واستعطاف الناس واستهداف جيوبهم عبر طرق شتى تستخدم بها أساليب العاهات والترحم بأكثر المشاهد ماساوية..وقد قال رسولنا الكريم محمد ص : (لأن يغدُوَ أحدكم فيحتطبَ خيرٌ له مِن أن يسألَ ، فان اليدَ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى) .قبل ذاك قال الله […]

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