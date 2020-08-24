الحلبوسي والجبوري يؤكدان على الإسراع بإقرار النسخة النهائية من قانون الانتخابات

2020/08/24 | 00:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس التجمع المدني للإصلاح – عمل سليم الجبوري، على الإسراع بإقرار النسخة النهائية من قانون الانتخابات.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم الأحد، رئيس التجمع المدني للإصلاح - عمل سليم الجبوري"، مبينا انه "تم بحث تطورات الشأن السياسي في العراق، وتعزيز دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، وضرورة أن تتحمَّل القوى السياسية مسؤولياتها لإقرار القوانين المهمة".واضاف ان "الجانبين اكدا على الإسراع بإقرار النسخة النهائية من قانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوَّت عليه مجلس النواب، وذلك باستكمال جدول الدوائر الانتخابية، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء انتخابات في أجواء مستقرة تلبي طموح المواطن وتعبِّر عن إرادته، فضلاً عن ضرورة المضي بتشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا".وتابع المكتب انه "تم بحث اهمية أن تأخذ الحكومة دورها بحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، والعمل على حصر السلاح وبسط الأمن والاستقرار في البلاد، ودعوة الحكومة إلى التحقيق بحوادث الاغتيالات وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة"./انتهى10

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