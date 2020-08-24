بايرن ميونخ يتوج ببطولة دوري ابطال اوربا  على حساب باريس سان جيرمان

2020/08/24 | 00:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ توج فريق بايرن ميونخ الالماني ببطولة دوري ابطال اوربا مساء اليوم الاحد بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف وحيد مقابل لا شيء سجله الجناح كينجسلي كومان بداية الشوط الثاني، في المباراة التي اقيمت على ملعب النور، بالعاصمة البرتغالية لشبونة./انتهى9

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