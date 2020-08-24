حكومة كردستان تحرض الادعاء العام على إغلاق NRT

2020/08/24 | 00:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدر مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان بيانا اتهم فيه قناة NRT بالتحريض على العنف و التخريب بعد نقلها للاحتجاجات التي عمت اغلب مناطق الاقليم، داعيا الإدعاء العام على إغلاقها.و اتهم المكتب التابع لرئاسة وزراء الاقليم القناة بتحريض الناس على عدم تطبيق قرارات وزارة الداخلية في اقليم كردستان وكسر الحجر الصحي في […]

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