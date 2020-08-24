الإعلام الأمني: إصابة أربعة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة القادسية في كركوك

2020/08/24 | 00:28 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه أفادت خلية الإعلام الأمني، الأحد، بأن أربعة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة القادسية في كركوك.وقالت الخلية في بيان مقتضب: "إصابة أربعة مدنيين كمعلومات أولية بانفجار عبوة ناسفة في منطقة القادسية بتقاطع ابي خطاب في محافظة كركوك".

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