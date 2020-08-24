الحلبوسي والجبوري يؤكدان ضرورة الاسراع باقرار قانون الانتخابات

2020/08/24 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، مع رئيس التجمع المدني للاصلاح – عمل سليم الجبوري تطورات الشأن السياسي في العراق، وتعزيز دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى رئيس التجمع المدني للإصلاح - عمل سليم الجبوري، وبحث اللقاء تطورات الشأن السياسي في العراق، وتعزيز دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، وضرورة أن تتحمَّل القوى السياسية مسؤولياتها لإقرار القوانين المهمة.

واضاف، ان الجانبين اكدا على الإسراع بإقرار النسخة النهائية من قانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوَّت عليه مجلس النواب، وذلك باستكمال جدول الدوائر الانتخابية، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء انتخابات في أجواء مستقرة تلبي طموح المواطن وتعبِّر عن إرادته، فضلاً عن ضرورة المضي بتشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وتابع، كما بحث اللقاء أهمية أن تأخذ الحكومة دورها بحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، والعمل على حصر السلاح وبسط الأمن والاستقرار في البلاد، ودعوة الحكومة إلى التحقيق بحوادث الاغتيالات وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

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