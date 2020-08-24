جنايات بابل تصدر حكماً بالاعدام لمدان قتل زوجته بطريقة وحشية جنوبي المحافظة

2020/08/24 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بابل

أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الخميس، حكماً بالاعدام لرجل قتل زوجته بطريقة وحشية جنوبي المحافظة

وقالت قيادة شرطة بابل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة الجنايات اصدرت حُكم الإعدام بحق مدان عن جريمة قتل إستناداً لأحكام المادة ٤٠٦/أ/ب/ج من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩".

واضافت أن "الحكم صدر بحق المدان لقيامه بقتل زوجته ، جنوبي المحافظة ، وبطريقة وحشية إستخدم في إرتكابها مادة حارقة".

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