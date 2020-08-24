هداف البايرن يعادل رقم الأسطورة كرويف بدوري أبطال أوروبا

2020/08/24 | 00:34 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني إنجازًا تاريخيًا بعد تتويجه مع فريقه بدوري أبطال أوروبا.





وتوج بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ونجح ليفاندوفسكي في معادلة إنجاز ذهبي، لأسطورة الكرة الهولندية، الراحل يوهان كرويف، الذي سبق له تحقيق الثلاثية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا) مع أياكس أمستردام الهولندي، في موسم 1971-1972، وكان الأسطورة الهولندية هداف البطولات الثلاث.

كرويف، كان هدافا للدوري الهولندي بـ25 هدفا، وكأس هولندا بثلاثة أهداف، ودوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف في موسم الثلاثية، وهذا الأمر يستطيع ليفاندوفسكي معادلته، إذا فاز فريقه على سان جيرمان.

ونال ليفاندوفسكي جائزة هداف دوري أبطال أوروبا، للموسم 2019/2020، بتسجيله 16 هدفا.

كما حصد ليفاندوفسكي جائزة هداف جميع المسابقات التي شارك فيها بايرن ميونخ موسم 2019/2020، وهو رقم لم يحقق من قبل سوى الراحل يوهان كرويف.

وتوج ليفاندوفسكي هدفا للدوري الألماني برصيد 31 هدفا، في حين سجل 6 أهداف في كأس ألمانيا.



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محمد المرسومي

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