2020/08/24 | 00:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

توج فريق بايرن ميونخ الالماني ببطولة دوري ابطال اوربا مساء اليوم الاحد بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف وحيد مقابل لا شيء سجله الجناح كينجسلي كومان بداية الشوط الثاني، في المباراة التي اقيمت على ملعب النور، بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن ميونخ يتوج ببطولة دوري ابطال اوربا على حساب باريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايرن ميونخ يتوج ببطولة دوري ابطال اوربا على حساب باريس سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).