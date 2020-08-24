2020/08/24 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقود الكهرباء يقطعون سريع محمد القاسم إحتجاجاً على تأخر الرواتب الإقليم يتوعّد بمعاقبة المسؤولين عن أحداث الشغب وحرق المقار في حلبجة بغداد – عبد اللطيف الموسوي اربيل – فريد حسن شهدت مدن في إقليم كردستان احتجاجات تخللتها أعمال عنف ، حيث اقدم متظاهرون على حرق مقار عدد من الدوائر الحكومية والأحزاب، فيما أشار رئيس الحكومة […]

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