2020/08/24 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري يجدّد مطالبته بإعتماد المعدل التراكمي للإعدادية التعليم يجري الإمتحان التنافسي لقبول العليا بالقاعات الدراسية بغداد – ساري تحسين اعلنت دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الامتحان التنافسي في تحديد القبول للدراسات العليا سيكون في القاعات الدراسية وليس على المنصات الالكترونية.واطلعت (الزمان) امس على وثيقة تضمنت (نظرا لاهمية الامتحان التنافسي […]

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