2020/08/24 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية تستبعد موجة تفش ثانية للجائحة إنخفاض مؤشر الإصابة وتسجيل 3016 حالة شفاء من كورونا بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) شخصت وزارة الصحة والبيئة 3291 اصابة جديدة مقابل شفاء 3016 حالة من كورونا وبواقع وفيات 75 حالة، فيما استبعدت منظمة الصحة العالمية حدوث موجة ثانية للجائحة المتفشية.وتستعد روسيا الى انتاج […]

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