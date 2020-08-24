إنخفاض مؤشر الإصابة وتسجيل 3016 حالة شفاء من كورونا


إنخفاض مؤشر الإصابة وتسجيل 3016 حالة شفاء من كورونا
2020/08/24 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة العالمية تستبعد موجة تفش ثانية للجائحة إنخفاض مؤشر الإصابة وتسجيل 3016 حالة شفاء من كورونا بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) شخصت وزارة الصحة والبيئة 3291  اصابة جديدة  مقابل شفاء 3016  حالة من كورونا وبواقع وفيات 75  حالة، فيما استبعدت منظمة الصحة العالمية حدوث موجة ثانية للجائحة المتفشية.

وتستعد روسيا الى انتاج […]

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