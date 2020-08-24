ترامب يعلن عن علاج استخدمه العراق ضد كورونا

2020/08/24 | 01:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اجازت الاستخدام الطارئ لبلازما متعافين في علاج مرضى فيروس كورونا، وهو العلاج الذي استخدمه العراق للفيروس.





وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الابيض، إن "هيئة الغذاء والدواء أجازت في حالات الطوارئ استخدام بلازما متعافين لعلاج مرضى فيروس كورونا".

واضاف: "نعمل على إزالة كل ما قد يؤخر التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا".

وبين ان "إدارة الغذاء والدواء وجدت أن بلازما المتعافين علاج آمن وفعال لمرضى فيروس كورونا".

محمد المرسومي

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