زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثاني/ 3 - دلور ميقري

2020/08/24 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري رغبةً منها في إخراج رجلها من حالة الحزن والاكتئاب، الملازمة له غبَّ وفاة أمه وزواج طليقته، اقترحت ريما ذات يوم السفرَ إلى حوران بحجّة الاطمئنان على ابنتها البكر.



تساءل عندئذٍ، وكان ما يني شارد النظرات كأنه في عالم آخر: " وماذا بشأن الأولاد؟ "" السيارة تتسع لنا جميعاً، وسيَسرّ بيروزا أن تلتقي مع أخوتها "" ولكن زوجها يضيق ذرعاً بأطفاله، فكيف الحال بأطفال الآخرين؟ "، رد صالح بنبرة ساخرة.



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