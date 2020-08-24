انفجار‭ ‬ضد‭ ‬رتل‭ ‬تموين‭ ‬للتحالف‭..‬وفؤاد‭ ‬حسين‭:‬ انتشار‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بجدول‭ ‬زمني

2020/08/24 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهاجمة‭ ‬موكب‭ ‬حسيني‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬ ‭ ‬بغداد‭ -‬كركوك‭ -‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العبوة‭ ‬الناسفة‭ ‬التي‭ ‬انفجرت‭ ‬جنوبي‭ ‬كركوك‭ ‬اليوم‭ ‬اسهدفت‭ ‬موكبا‭ ‬حسينيا‮»‬‭.‬ واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الانفجار‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬اصابة‭ ‬اربعة‭ ‬اشخاص،‭ ‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬خلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني،‭ ‬الاحد،‭ ‬انفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬على‭ ‬احدى‭ ‬عجلات‭ ‬شركة‭ ‬متعاقدة‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ […]

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