2020/08/24 | 01:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مهاجمة موكب حسيني في كركوك بغداد -كركوك -الزمان قال مصدر أمني إن «العبوة الناسفة التي انفجرت جنوبي كركوك اليوم اسهدفت موكبا حسينيا». واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «الانفجار ادى الى اصابة اربعة اشخاص، كما اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، انفجار عبوة ناسفة على احدى عجلات شركة متعاقدة مع التحالف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار ضد رتل تموين للتحالف..وفؤاد حسين: انتشار القوات الأمريكية بجدول زمني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار ضد رتل تموين للتحالف..وفؤاد حسين: انتشار القوات الأمريكية بجدول زمني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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