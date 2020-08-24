تقديم العنوان العسكري على سواه

2020/08/24 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام العراق في حالة طوارىء فعلية، ولا داع لاعلانها بشكل صريح، ذلك انّ المادة أربعة ارهاب تنتمي الى عالم الطوارىء، واستخدمت سياسياً كثيراً للتصفيات بحسب الأهواء في السنوات الماضية، وربما الحاجة لتطبيقها الآن بصورة قانونية حقيقية بات استحقاق لملاحقة المجرمين قَتَلَة الناشطين المدنيين في بغداد والبصرة والناصرية وبابل والكوت وبقية مدن العراق.[…]

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