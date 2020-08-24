مصدر مصري لـ(الزمان): الاتفاق الليبي تم بضغوط لضمان إمدادات النفط

2020/08/24 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ في‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬الليبي‭ ‬وقف‭ ‬شامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الأراضي‭ ‬الليبية‭ ‬كافة‭ ‬،‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭- ‬أن‭ ‬إتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬تم‭ ‬بضغوط‭ ‬دولية‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬إستئناف‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ .‬ وأضاف‭ ‬المصدر‭ […]

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