مديرية المرور العامة تقرر فتح دوائرها بدءاً من يوم الثلاثاء

2020/08/24 | 01:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – نمير علي الحسون

قررت مديرية المرور العامة، فتح دوائرها بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

وقال مدير مديرية المرور العامة اللواء زهير الخفاجي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية للمرور العامة سوف يتم من يوم غد الثلاثاء فتح دوائر المرور لتمشية معاملات المواطنين الخاصة بنقل الملكية".

واضاف، ان "التقديم سيكون عبر البوابة الالكترونية".

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