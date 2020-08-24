المرور تعلن موعد استقبال المواطنين الذين لديهم حجز الكتروني مسبق في دوائرها

2020/08/24 | 01:34 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاءالمقبل موعدا لاستقبال المواطنين الذين لديهم حجز الكتروني مسبق في دوائرها.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تقرر فتح دوائر المديرية العامة للمرور بدءاً من الثلاثاء المقبل لانجاز معاملات المواطنين الخاصة بنقل الملكية".وأوضحت المديرية، أن "المراجعات تكون خاصة لمن سجلوا في وقت سابق الكترونيا وتم تحديد موعد لهم"، مشيرة الى أن "المراجعات تشمل أيضا منح اجازات السوق للحاجزين الكترونيا ايضا".

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