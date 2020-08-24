"تسريبات أمن الدولة".. ولي عهد الكويت: الأسرة الحاكمة ليست فوق القانون

2020/08/24 | 01:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب الأمير وولي عهد الكويت، نواف الأحمد الصباح إن "أبناء الأسرة الحاكمة هم جزء من الشعب الكويتي وأن لا أحد منهم فوق القانون"، "من يخطئ منهم يتحمل نتيجة خطأه".

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