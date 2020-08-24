تقنيات جديدة.. فيسبوك سيساعدك على

2020/08/24 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فيسبوك النقاب، هذا الأسبوع، عن تقنيات ذكاء صناعي جديدة قال إنها يمكن أن تساعد المستخدمين على "تذكر كل شيء" بدءا من مكان وضع سلسلة المفاتيح أو جهاز التحكم بالتلفاز، على سبيل المثال، وإلى أشياء أكثر تعقيدا، مثل "مكون ناقص في وصفة الطعام التي يعدها أحدهم".

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