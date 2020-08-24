ترامب: استخدام بلازما دم المتعافين يخفض الوفيات بكورونا بنسبة 35%

2020/08/24 | 03:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة أثبتت أن استخدام بلازم دم المتعافين في علاج المصابين بفيروس كورونا يخفض عدد الوفيات بينهم بنسبة 35%.

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