"ضيوف الفضاء".. فيديو يثير فضول متابعي الظواهر الغريبة

2020/08/24 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو نشره رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنر خمس "أشياء طائرة" فوق الكرة الأرضية، مثيرا – على الرغم من قصر مدته – فضول وخيال متابعي الفضاء والظواهر الغريبة حول العالم.

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