البرلمان يستضيف القيادات الأمنية لمناقشة أوضاع البصرة

2020/08/24 | 03:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ مهند عبد الوهاب

أكدَ عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعد مانع، ان اللجنة ستجتمع مع القيادات الأمنية خلال اليومين المقبلين لمناقشة تصاعد وتيرة العنف في البصرة.

وبين مانع خلال حديثه لـ «الصباح» أن اعادة الثقة بين المواطن والطبقة السياسية مرهونة بتوفير الحياة اللائقة وإيجاد فرص عمل للعاطلين والارتقاء

بالخدمات.

من جانبه، يرى عضو اللجنة كاطع الركابي، خلال حديثه لـ»الصباح» ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة طبيعية وليست فوق العادة، مشيرا الى ان اللجنة التقت وزير الداخلية وناقشت معه الكثير من الامور ومن بينها الانفلات الأمني وحصر السلاح وفرض القانون، وهناك دعوة لوزير الدفاع في الاسبوع المقبل واستضافة في لجنة الامن والدفاع للتباحث بشأن

هذه الاضطرابات.

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